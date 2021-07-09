الجيش: توقيف أشخاص وضبط محروقات ومواد أخرى معدة للتهريب

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه - البيان الآتي:

"بتاريخ 8 / 7 / 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في كل من البقاع والجنوب سبعة لبنانيين وفلسطينيا واحدا لمحاولتهم القيام بعمليات تهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية، وضبطت 3000 ليتر من مادة البنزين وكمية من التبغ كانت معدة للتهريب ومحملة في سيارة وآلية نوع فان، وخمس آليات نوع بيك أب وشاحنة .سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".