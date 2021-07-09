جعجع استقبل السفير التونسي

استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير تونس في لبنان بوراوي الامام، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية في البلاد.