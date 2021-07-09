لبنان

تقنين في توزيع المياه في هذه المناطق بسبب الكهرباء.. وتحذير من إنقطاعها كلياً

Lebanon 24
09-07-2021 | 05:33
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنه "وبعدما تم قطع الكهرباء عن منشآتنا كافة ومحطات انتاج وتوزيع المياه الكبرى، وعدم تأمين التيار الكهربائي حتى عبر خطوط الخدمات العامة، وبسبب قلة مخزون المازوت المتوافر لديها، فإنها ستبدأ بتقنين توزيع المياه الى الحدود الدنيا، علما ان هذه الكميات المتوافرة لا تكفي الا لفترة قصيرة جدا ستتوقف بعدها كل منشآتها ومحطاتها عن ضخ وتوزيع المياه، وعليه تطلب من السادة المشتركين اخذ العلم، وترشيد استخدام المياه والحفاظ على الكميات المتوافرة لديهم حتى إشعار آخر".
 
 
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