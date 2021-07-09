لبنان

عذرا... ان الأرقام الأرضية خارج الخدمة!

Lebanon 24
09-07-2021 | 12:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف الخطوط الهاتفية الارضية التابعة لأوجيرو في عدة مناطق لبنانبة، وقد يكون الشح الحاصل في مادة المازوت هو السبب.
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اوجيرو

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