رئاسة الجمهورية: هذا الخبر كاذب

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن "مواقعًا نشرت خبراً مختلقاً جرى توزيعه بشكل مبرمج ومنسّق ومقصود جاء فيه ان القصر الجمهوري "يضغط" على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتتم تغذيته بالتيار الكهربائي، هذا الخبر كاذب ولا اساس له من الصحة ذلك ان القصر يخضع للتغذية الكهربائية العادية مثله مثل سائر المؤسسات".