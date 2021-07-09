هذه البلدات والقرى ستعاني من أزمة المياة

أعلنت مؤسسة مياه البقاع توقف ضخ المياه في بعض المناطق التابعة لدائرة زحلة وتحديدا في: زحلة (ابار الليسة أوي، بئر الصليب الأحمر- صدقة، بئر اليويو والمستديرة)، رياق، علي النهري، أبلح، نيحا، الكرك، قاع الريم، حزرتا، وذلك بسبب توقف شركة كهرباء زحلة عن تزويد هذه المحطات بالتيار الكهربائي على أثر توقف معامل كهرباء لبنان عن الانتاج.

وقالت المؤسسة في بيان :”إن الإدارة التي تقوم ببذل قصارى جهدها لتأمين المياه للمشتركين بأسرع فرصة ممكنة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية، تتمنى على المواطنين المبادرة إلى ترشيد استهلاك المياه في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.