30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هذه البلدات والقرى ستعاني من أزمة المياة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-07-2021
|
13:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مؤسسة مياه البقاع توقف ضخ المياه في بعض المناطق التابعة لدائرة زحلة وتحديدا في: زحلة (ابار الليسة أوي، بئر الصليب الأحمر- صدقة، بئر اليويو والمستديرة)، رياق، علي النهري، أبلح، نيحا، الكرك، قاع الريم، حزرتا، وذلك بسبب توقف شركة كهرباء زحلة عن تزويد هذه المحطات بالتيار الكهربائي على أثر توقف معامل كهرباء لبنان عن الانتاج.
وقالت المؤسسة في بيان :”إن الإدارة التي تقوم ببذل قصارى جهدها لتأمين المياه للمشتركين بأسرع فرصة ممكنة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية، تتمنى على المواطنين المبادرة إلى ترشيد استهلاك المياه في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز فوق الـ 19 ألف ليرة ويسجل رقماً قياسياً جديداً!
Lebanon 24
الدولار يقفز فوق الـ 19 ألف ليرة ويسجل رقماً قياسياً جديداً!
02:21 | 2021-07-09
09/07/2021 02:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أثارت جدلًا واسعًا..."زواج" فتاة مصرية شهيرة من كلبها
Lebanon 24
أثارت جدلًا واسعًا..."زواج" فتاة مصرية شهيرة من كلبها
14:00 | 2021-07-08
08/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يضرب من جديد ويسجل رقماً قياسياً!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يضرب من جديد ويسجل رقماً قياسياً!
16:12 | 2021-07-08
08/07/2021 04:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تستعرض إطلالتها بفيديو مثير من داخل غرفة ملابسها.. والجمهور يُعلّق : قمر"
Lebanon 24
هيفا وهبي تستعرض إطلالتها بفيديو مثير من داخل غرفة ملابسها.. والجمهور يُعلّق : قمر"
02:00 | 2021-07-09
09/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنيفر شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار مجدداً بفستان أسود مثير (صورة)
Lebanon 24
جنيفر شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار مجدداً بفستان أسود مثير (صورة)
09:40 | 2021-07-08
08/07/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:43 | 2021-07-09
دياب طالب وزراء بالتشدد في متابعة أعمال غرفة العمليات المشتركة لجهة مكافحة احتكار وتهريب المحروقات
08:42 | 2021-07-09
أطلق النار عليه وفرّ الى جهة مجهولة
08:36 | 2021-07-09
لبنان في قلب صلاة مشتركة مع ألمانيا وحملة معا لأجل لبنان جمعت تبرعات
08:28 | 2021-07-09
اجتماع للجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون بحث في وضع السجناء الصحي
08:25 | 2021-07-09
عدوان: على المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج من مصرف لبنان يحفظ حقوقهم
08:21 | 2021-07-09
محامو الادعاء عن الفئات المهمشة لضحايا تفجير مرفأ بيروت: لرفع الحصانات وإعطاء الأذونات اللازمة
فيديو
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
08:00 | 2021-07-09
09/07/2021 15:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)
05:40 | 2021-07-09
09/07/2021 15:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
01:00 | 2021-07-09
09/07/2021 15:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact