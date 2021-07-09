كهرباء زحلة أمام تحد جديد

صدر عن ادارة كهرباء زحلة البيان التالي:

"إلى المشتركين الكرام

نعيش اليوم أزمة غير مسبوقة في تاريخ لبنان وقد أصبح تأمين مادة المازوت صعباً جداً، لا بل مستحيلاً في بعض الأحيان،

وازداد التقنين من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وصل صباح اليوم الى قطع شامل على جميع الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمّى, الأمر الذي يوجب علينا إنتاج إضافي للطاقة الكهربائية وبالتالي حاجة إضافية لمادة المازوت،

وبما أننا لا نوفر جهداً لمتابعة التغذية 24/24 في ظلّ ظروف صعبة جداً ونحاول إبعاد شبح التقنين عن منطقتنا،

لذلـــــــــك،

ارتأينا أن نولي مساكن المواطنين وأشغالهم أولوية بالتغذية الكهربائية في هذه المرحلة الدقيقة ولجئنا مكرهين إلى قطع التيارعن الإنارة العامة منذ أسبوع وعن أصحاب المصانع والمحطات الخاصة اليوم وحتى إشعار آخر مراهنين على تفهمهم لهذه الضرورة القصوة.

كما ونتمنّى على جميع المشتركين التخفيف من استهلاك الطاقة بشكل جدّي ومسؤول، خاصة عبر إطفاء المكيّفات كي لا نضطر إلى اللجوء للتقنين كما هي الحال مع المولدات خارج نطاقنا الجغرافي آملين أن يُبعد الله عن لبنان الكأس المرّ ويُفرجه من محنته".