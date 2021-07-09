لبنان

نقابة محرري الصحافة تعلن فتح ابوابها ثلاثة أيام في الاسبوع بسبب أزمة المحروقات

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:27
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 أعلنت امانة سر نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، انه "نظرا إلى أزمة المحروقات الضاغطة والظرف الراهن، تقرر فتح ابواب نقابة محرري الصحافة اللبنانية - الحازمية ثلاثة أيام في الاسبوع بصورة موقتة، وعليه فإن النقابة تستقبل الزملاء أيام الاثنين، الاربعاء، الجمعة من كل اسبوع حتى إشعار آخر من التاسعة صباحا حتى الرابعة من بعد الظهر".
 
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