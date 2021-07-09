نقابة محرري الصحافة تعلن فتح ابوابها ثلاثة أيام في الاسبوع بسبب أزمة المحروقات

أعلنت امانة سر نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، انه "نظرا إلى أزمة المحروقات الضاغطة والظرف الراهن، تقرر فتح ابواب نقابة محرري الصحافة اللبنانية - الحازمية ثلاثة أيام في الاسبوع بصورة موقتة، وعليه فإن النقابة تستقبل الزملاء أيام الاثنين، الاربعاء، الجمعة من كل اسبوع حتى إشعار آخر من التاسعة صباحا حتى الرابعة من بعد الظهر".