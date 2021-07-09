الحصانة ستُرفع عن النواب ... لكن هكذا ستكون المحاكمة







بعد طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار من مجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، رفع الحصانة عن النواب: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، عُلم أن الاتجاه العام، وفق مصادر نيابية، يوحي بتأكيد رفع الحصانة، لكن المحاكمة ستكون امام المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء.