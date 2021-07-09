لبنان

هذه القرى ستغرق بالعتمة... ونفي من القصر الجمهوري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2021 | 06:34
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افادت مصادر مصلحة الليطاني ان مؤسسة كهرباء تواصلت معهم لتغذية خط بصاليم على التوتر العالي "٦٦ ك.ف." بدلاً من خطوط التوتر المتوسط "١٥ ك.ف" التي تغذي البلدات المحيطة بمعاملها، وذلك لأن القصر الجمهوري يستفيد من خط بصاليم على التوتر العالي "٦٦ ك.ف."

واوضحت المصادر ان مصلحة الليطاني تلقت الطلب من "كهرباء لبنان" وليس من القصر الجمهوري مباشرةً، معتبرة  أن ما طُلبَ غير قابل للتطبيق. ففي حال تمّ قطع خط التوتر "١٥" فان قرى البقاع الغربي وجزءا من راشيا وقرى في جزين  ستعمها العتمة.

وكان قد صدر بيان عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية جاء فيه: " الخبر الذي نُشر عن أنّ القصر الجمهوري "يضغط" لتتمّ تغذيته بالتيار الكهربائي كاذب ولا أساس له من الصحة والقصر يخضع للتغذية الكهربائية العادية كسائر المؤسسات".

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