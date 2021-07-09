الطقس غدا قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم، مع رياح ناشطة أحيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية خلال الأيام المقبلة.ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة)- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل و تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وطفيف في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يزداد الشعور بالحر مع نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.الإثنين: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.- الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 39 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,35- ساعة غروب الشمس: 19,51