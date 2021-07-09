لبنان

دياب التقى وكيلة الامين العام للامم المتحدة

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:38
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التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في دارته في تلة الخياط وكيلة الامين العام والمنسقة الخاصة للامانة العامة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينغ.
 
وجرى البحث في التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1707 عن الفترة الممتدة من 20 شباط 2021 ولغاية 19 حزيران
2021 والمتوقع صدوره بتاريخ 12  تموز 2021. وكانت مناسبة بأن يؤكد الرئيس دياب على طلب الحكومة تجديد مهمة اليونيفل لمدة سنة اعتبارًا من أول أيلول المقبل.
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