الجيش يوزع حصصا غذائية في طرابلس

تقوم وحدات من اللواء الثاني عشر في الجيش منذ صباح اليوم بتوزيع حصص غذائية لمصحلة عدد من العائلات التي تدهورت أحوالها بسبب الازمة الاقتصادية في طرابلس (باب التبانة - البرانية - جبل محسن والقبة).وبدأت منذ الصباح آليات تابعة للجيش بدخول المناطق المذكورة وعملت على توزيع الحصص الغذائية، وجرت عملية التوزيع بسلاسة وسط اقبال لافت من الاهالي لاستلام الحصص.