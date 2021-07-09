لبنان

الجيش يوزع حصصا غذائية في طرابلس

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:41
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تقوم وحدات من اللواء الثاني عشر في الجيش منذ صباح اليوم بتوزيع حصص غذائية لمصحلة عدد من العائلات التي تدهورت أحوالها بسبب الازمة الاقتصادية في طرابلس (باب التبانة - البرانية - جبل محسن والقبة). 

وبدأت منذ الصباح آليات تابعة للجيش بدخول المناطق المذكورة وعملت على توزيع الحصص الغذائية، وجرت عملية التوزيع بسلاسة وسط اقبال لافت من الاهالي لاستلام الحصص.
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