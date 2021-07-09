لبنان

أهالي شهداء المرفأ يرفعون الصوت أمام عين التينة.. ومطالبات بالعدالة والمحاسبة (فيديو)

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:45
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نفّذ أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة عند مدخل الرئاسة الثانية في عين التينة، رافعين لافتات تطالب بتحقيق العدالة انصافاً لارواح شهدائهم ومحاسبة وكشف المسؤولين عن الانفجار، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
ويأتي هذه التحرك بالتزامن مع الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل والمنعقدة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.

ورفع الأهالي صور النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأقدموا على قطع الطريق في محيط المنطقة.

كما رفعوا صور أبنائهم الشهداء، وطالبوا برفع الحصانات تلقائيا وعدم تمييع وتسييس الملف حتى لا يضيع حقّ الشهداء.

وسجل تدافع بين القوى الامنية والاهالي الذين حاولوا الدخول الى حرم مقر الرئاسة الثانية. 
 
وأوفد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مستشاره علي حمدان للحديث مع الأهالي، ونقل إليهم التزام برّي بالقانون ووقوفه إلى جانب الأهالي. 
 
 
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