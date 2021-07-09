الحريري عرض المستجدات مع سفير اوكرانيا

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط، السفير الأوكراني في لبنان إيهور أوستاش، في حضور المستشار باسم الشاب، وعرض معه آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.