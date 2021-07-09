لبنان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في سوق الخان بحاصبيا

Lebanon 24
09-07-2021 | 07:35
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وجد المواطن م. ع جثة داخل منزله، في سوق الخان قضاء حاصبيا، وعلى الفور باشرت القوى الامنية تحقيقاتها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الوكالة الوطنية: العثور على جثة مواطن داخل منزله في سوق الخان في حاصبيا
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جثة

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