تسلم وتسليم في "روتاري" صيدا





استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الروتاري ، ثم كانت كلمة من الرئيسة السابقة ايمان عيسى بحسون اعتبرت فيها ان هذا اللقاء "يشكل اهم عنصر من عناصر الحياة الروتارية التي تقوم على الزمالة الجميلة التي تجعلنا أقوى في مواجهة الحياة والتحديات والصعوبات في هذه الأيام القاسية" . وقالت " هذه الزمالة هي التي تجعلنا نستمتع ونحن نقدم الخدمة لمجتمعنا ومحيطنا ، والتي تجعلنا نتبادل خبراتنا ومعلوماتنا لنقدم الخدمة بشكل افضل . هذه الزمالة هي التي تميزنا عن غيرنا من الهيئات الأهلية والجمعيات والتي تجعلنا قدوة ومثالاً في تقديم الخدمة . وهذا ما اثبته الروتاري في كل الظروف . ونادي روتاري صيدا من الأندية الروتارية العريقة الذي بدأ منذ سنوات طويلة ولا زال مكملاً بمسيرة " الخدمة فوق الذات " وكان موجوداً دائما في كل المراحل المفرحة والمحزنة والصعبة والسهلة . وهذه السنة الروتارية كانت من السنوات الصعبة التي عشنا فيها تحديات كبيرة صحية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وما زلنا. أقام نادي "روتاري صيدا " حفل التسليم والتسلم بين رئيسته السابقة ايمان عيسى بحسون والرئيسة الجديدة للسنة الروتارية 2021-2022 دينا صيداني ، وذلك في مطعم " Blue Jay Valley" بحضور نائب محافظ المنطقة الروتارية 2452 دايفيد زين ومساعد المحافظ نادر شهيب وممثلة الروتاراكت في المنطقة الروتارية يسمينة العاصي والأسرة الروتارية الصيداوية.استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الروتاري ، ثم كانت كلمة من الرئيسة السابقة ايمان عيسى بحسون اعتبرت فيها ان هذا اللقاء "يشكل اهم عنصر من عناصر الحياة الروتارية التي تقوم على الزمالة الجميلة التي تجعلنا أقوى في مواجهة الحياة والتحديات والصعوبات في هذه الأيام القاسية" . وقالت " هذه الزمالة هي التي تجعلنا نستمتع ونحن نقدم الخدمة لمجتمعنا ومحيطنا ، والتي تجعلنا نتبادل خبراتنا ومعلوماتنا لنقدم الخدمة بشكل افضل . هذه الزمالة هي التي تميزنا عن غيرنا من الهيئات الأهلية والجمعيات والتي تجعلنا قدوة ومثالاً في تقديم الخدمة . وهذا ما اثبته الروتاري في كل الظروف . ونادي روتاري صيدا من الأندية الروتارية العريقة الذي بدأ منذ سنوات طويلة ولا زال مكملاً بمسيرة " الخدمة فوق الذات " وكان موجوداً دائما في كل المراحل المفرحة والمحزنة والصعبة والسهلة . وهذه السنة الروتارية كانت من السنوات الصعبة التي عشنا فيها تحديات كبيرة صحية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وما زلنا.

بعد ذلك جرت مراسم التسليم والتسلم في رئاسة روتاري صيدا ، والقت الرئيسة الجديدة دينا صيداني كلمة شكرت فيها اسرة النادي لإختيارها للرئاسة للسنة الروتارية الحالية ، وقالت " لقد شرفني هذا التكليف لأنه سيكون مناسبة لأقوم بخدمة ليس فقط النادي بل المجتمع الصيداوي بشكل عام مؤكدة التزامي برسالة الروتاري الذي خبرتموه خلال الخمس سنوات الماضية منذ انتسابي للنادي "

وأضافت " دعوني ابدأ بالتأكيد على الاستقبال والترحيب الدافىء الذي حظيت به منذ تعييني مديرة للحرم الجامعي للبنان الجنوبي في صيدا التابع لجامعة القديس يوسف والمستمر حتى اليوم . ولاحقا ومن خلال التواصل مع أعضاء روتاري صيدا من خلال عملي اعجبت بطريقة عملهم وتفانيهم وبتفاعلهم مع قضايا مجتمعهم والروح الإيجابية التي تسيطر على علاقاتهم وهكذا ابتدأت قصة حب مستمرة مع المدينة والنادي".

والقى مساعد المحافظ نادر شهيب كلمة تطرق فيها الى الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد معتبرا ان لنا دوراً كنادي روتاري وروتاريين نحب كما تعودنا ان نبني هذا البلد . وقال" اهم شيء هو التغيير، بمعنى تداول السلطة وهذا الذي يوصلنا الى النجاح . فنتمنى من الدولة اللبنانية العمل على التغيير الكلي . واهم شيء ان يتجدد النظام كل سنة ونحن بالروتاري سباقين بهذا الموضوع ، وبالعدالة الاجتماعية واللاطائفية الموجودة في الروتاري ونريد ان ننقلها أيضا الى الدولة اللبنانية".