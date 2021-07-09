سفيرة اليونان اثر لقائها عودة: أملنا أن يتجاوز اللبنانيون الصعوبات

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة قبل ظهر اليوم، سفيرة اليونان في لبنان كاترينا فوتولاكي.



بعد الزيارة قالت السفيرة: "تشرفت بزيارة سيادة المتروبوليت الياس، وقد أجرينا حوارا صريحا ومفيدا عن الأوضاع في لبنان، وقد عبَّرت عن تضامننا وصداقتنا ودعمنا لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية وللبنانيين عموما. أملنا أن يتجاوز اللبنانيون الصعوبات التي يواجهونها".