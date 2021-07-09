لبنان

الجميل: أسقطوا الحصانات الآن

Lebanon 24
09-07-2021 | 07:46
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غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سامي جميل عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: "اسقطوا الحصانات الان فكل الحصانات والمقامات تسقط امام جريمة انفجار مرفأ بيروت".
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سامي الجميل

الحصانات

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