عدوان: على المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج من مصرف لبنان يحفظ حقوقهم

غرد النائب جورج عدوان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أطلب:1-من لجنة الرقابة على المصارف إبلاغهم عدم قانونية طلبهم من المودعين بتوقيع كتب تمس بحقوقهم ضمن تنفيذ التعميم 158.2-من الدائرة القانونية في مصرف لبنان تنظيم نموذج موحد لكل المصارف لتنفيذ التعميم يحفظ حقوق المودعين.3-من المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج يحفظ حقوقهم".