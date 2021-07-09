لبنان

عدوان: على المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج من مصرف لبنان يحفظ حقوقهم

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:25
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غرد النائب جورج عدوان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أطلب:
1-من لجنة الرقابة على المصارف إبلاغهم عدم قانونية طلبهم من المودعين بتوقيع كتب تمس بحقوقهم ضمن تنفيذ التعميم 158.
2-من الدائرة القانونية في مصرف لبنان تنظيم نموذج موحد لكل المصارف لتنفيذ التعميم يحفظ حقوق المودعين.
3-من المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج يحفظ حقوقهم".
 
 
 
 
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