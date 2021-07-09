عدوان: على المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج من مصرف لبنان يحفظ حقوقهم

أطلب:
١-من لجنة الرقابة على المصارف إبلاغهم عدم قانونية طلبهم من المودعين بتوقيع كتب تمس بحقوقهم ضمن تنفيذ التعميم ١٥٨
٢-من الدائرة القانونية في مصرف لبنان تنظيم نموذج موحد لكل المصارف لتنفيذ التعميم يحفظ حقوق المودعين
٣-من المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج يحفظ حقوقهم
— Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) July 9, 2021
أطلب:
١-من لجنة الرقابة على المصارف إبلاغهم عدم قانونية طلبهم من المودعين بتوقيع كتب تمس بحقوقهم ضمن تنفيذ التعميم ١٥٨
٢-من الدائرة القانونية في مصرف لبنان تنظيم نموذج موحد لكل المصارف لتنفيذ التعميم يحفظ حقوق المودعين
٣-من المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج يحفظ حقوقهم