مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

صدر عن مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية البيان الآتي:يتعرّض مهندسو القوات اللبنانية لحملة بيانات وافتراءات معروفة المصدر والغاية، وهي إذا دلّت على شيء فهي تدل بوضوح على صوابية أدائهم داخل النقابة وخارجها.لذلك يهم مصلحة المهندسين في القوات اللبنانيةأن تعلن انها لن تخوض الإنتخابات ضمن أي تحالف أو تفاهم إلا انساجاماً مع قناعاتها وثوابتها النقابية والسياسية، كما تؤكد في الوقت عينه انها تقف حتى الآن على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمركز نقيب مهندسي بيروت بانتظار إعلان برامجهم ودراسة خططهم لاتخاذ القرار المناسب لما لهذا الخيار من أهمية لمستقبل النقابة والمهندسين على حد سواء، كما تدعو الزملاء المهندسين والمهندسات الى الإختيار النقابي الصائب والصحيح بعيداً من الشعبوية والغوغائية والإسقاطات السياسية المشبوهة.