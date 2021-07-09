لبنان

مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:01
A-
A+
Doc-P-841166-637614400125703119.jpg
Doc-P-841166-637614400125703119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية البيان الآتي:
يتعرّض مهندسو القوات اللبنانية لحملة بيانات وافتراءات معروفة المصدر والغاية، وهي إذا دلّت على شيء فهي تدل بوضوح على صوابية أدائهم داخل النقابة وخارجها.
لذلك يهم مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية
أن تعلن انها لن تخوض الإنتخابات ضمن أي تحالف أو تفاهم إلا انساجاماً مع قناعاتها وثوابتها النقابية والسياسية، كما تؤكد في الوقت عينه انها تقف حتى الآن على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمركز نقيب مهندسي بيروت بانتظار إعلان برامجهم ودراسة خططهم لاتخاذ القرار المناسب لما لهذا الخيار من أهمية لمستقبل النقابة والمهندسين على حد سواء، كما تدعو الزملاء المهندسين والمهندسات الى الإختيار  النقابي الصائب والصحيح بعيداً من الشعبوية والغوغائية والإسقاطات السياسية المشبوهة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2021-07-09
11:02 | 2021-07-09
10:47 | 2021-07-09
10:42 | 2021-07-09
10:37 | 2021-07-09
10:29 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website