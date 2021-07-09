لبنان

يوحنا العاشر وضع المرجعيات الروحية الإسلامية في أجواء لقاء الفاتيكان

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:10
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 أجرى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، إتصالات بالمرجعيات الروحية الإسلامية في لبنان، بعد عودته من زيارته للفاتيكان، فتواصل مع كل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، النائب الأول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، ناقلا لهم محبة قداسة البابا فرنسيس ووضعهم في أجواء "لقاء الصلاة والتأمل من أجل لبنان" الذي عقد في الفاتيكان في الأول من تموز.

وبحسب بيان للبطريركية "شكر أصحاب السماحة بدورهم غبطة البطريرك على محبته ومبادراته الدائمة في سبيل تمتين العلاقات والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع اللبناني، وتمنوا أن تثمر كل الجهود المبذولة لما فيه خير لبنان وشعبه بكل أطيافه".
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