لبنان

العتمة تصل الى المطار (صورة)

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:07
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمطار رفيق الحريري الدولي والعتمة تعم مختلف أرجائه.
 
 
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