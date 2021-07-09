لبنان

أطلق النار عليه وفرّ الى جهة مجهولة

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:42
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اقدم المدعو "م.ع" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه "ع.ط" دون اصابته وذلك في محلة ساحة النجمة في طرابلس وفرّ على الفور الى جهة مجهولة.

وأفادت المعلومات ان الاشكال ناتجنا عن استفزازات بين الطرفين.
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