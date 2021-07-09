أطلق النار عليه وفرّ الى جهة مجهولة

اقدم المدعو "م.ع" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه "ع.ط" دون اصابته وذلك في محلة ساحة النجمة في طرابلس وفرّ على الفور الى جهة مجهولة.



وأفادت المعلومات ان الاشكال ناتجنا عن استفزازات بين الطرفين.