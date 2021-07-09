لبنان

"لعنة تمّوز" تطال لبنان.. حوادث طيران "بالجُملة" شهدها العالم في 5 أيام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2021 | 09:03
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انضمّ لبنان يوم أمس إلى قائمة البلدان التي شهدت خلال ساعات معدودة لا تتجاوز أصابع كف اليد الواحدة بعد المأساة التي هزّت منطقة غوسطا في كسروان إثر سقوط طائرة صغيرة من نوع "سيسنا" في أحد أحراج المنطقة ومقتل 3 أشخاص كانوا على متنها هم الطيار إضافة إلى شاب وشقيقته.  

وذكرت المديرية العامة للطيران أنّ الطائرة "سقطت في منطقة غوسطا وذلك بعد انحرافها عن مسار خطة الطيران التي تمت الموافقة عليها مسبقاً"، لافتة إلى أنّ "وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار شكّل لجنة تحقيق تضم خبراء مختصين للتحقيق بهذا الحادث بأسرع وقت ممكن". 

لكنّ كارثة "طائرة غوسطا" لم تكن سوى حلقة ضمن سلسلة "مريبة" لحوادث طيران "بالجُملة" شهدها العالم خلال فترة قصيرة وتحديداً في غضون 5 أيام منذ بداية شهر تموز الذي لم يصل إلى ثلثه الأول. 

ورصد موقع "لبنان 24" سلسلة الحوادث الذي شهدها عالم الطيران خلال 5 أيام فقط من الأحد 4 تموز وصولاً إلى أمس الخميس في الثامن منه:  

3 حوادث في يوم واحد 

1-  كازاخستان 

"لعنة تمّوز" التي طالت لبنان أمس، بدأت يوم الأحد الماضي في الرابع من هذا الشهر والذي كان يوماً "مشؤوما" إذ شهد تسجيل 3 حوادث طيران في كلّ من كازاخستان والفلبين وهايتي.   

ففي ذلك اليوم أعلنت وزارة الطوارئ في دولة كازاخستانإصابة طيارَيْن إثر سقوط طائرة من طراز "آن-2" في البلاد، مشيرة إلى أ،ّ "الطائرة خرجت لذر السماد فوق حقول الأرز، لكنها تعرضت لعطل فني بعد دقائق من الإقلاع وسقطت في حقل لدى محاولة الهبوط الاضطراري". 

2-  هايتي 

أمّا الحادثة الثانية التي شهدها ذذلك اليوم، فوقعت في دولة هايتي حيث أفادت تقارير إعلامية عن مقتل جميع ركاب طائرة خاصة وعددهم 6، بينهم أميركيان، بعد تحطمها في جنوب غربي العاصمة بورت أو برنس. 

وقال مكتب الطيران المدني الوطني، إنّ "الطائرة تحطمت وهي في طريقها من مطار في بورت أو برنس إلى مدينة جاكميل الساحلية بجنوب هايتي". 

3- الفلبين 

المأساة الأكبر في ذلك اليوم كان مسرحها دولة الفلبين، حيث أعلنت السلطات العسكرية عن تحطّم طائرة عسكرية جنوبي البلاد، موضحة أنّها تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في إقليم سولو. 

وأعلن الجيش الفلبيني، يوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية جنوب البلاد بلغت 53 قتيلاً هم 50 جندياً و3 مدنيين، فيما أفيد عن إنقاذ أكثر من 40 شخصاً منهم من تمكّن من القفز من الطائرة قبل احتراقها.   

وكانت الطائرة تقل على متنها 96 شخصاً، من بينهم 3 طيارين، و5 من أفراد الطاقم، و88 من أفراد الجيش، وفق وزارة الدفاع الفلبينية. 

والطائرة "لوكهيد سي-130 هيركوليز" كانت واحدة من طائرتين لسلاح الجو الأميركي سابقا، وتم تسليمها إلى الفلبين كجزء من المساعدة العسكرية هذا العام. 


طائرة روسية 

واستمرّ مسلسل كوارث الطيران في أيام شهر تموز الأولى حيث شهدت روسيا يوم الثلاثاء في السادس من تموز حادث تحطّم طائرة ركاب من طراز "آن - 26" ذات المحرك الخفيف، في إقليم كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، ما أدّى إلى مقتل جميع ركّابها وعددهم 28. 

وقال مصدر في شركة الطيران: "لقي جميع الركاب وأفراد الطاقم مصرعهم في حادث تحطم الطائرة. بلغ عددهم 28 شخصاً".  

وبحسب المصدر، فقد كان على متن الطائرة 22 راكبا بينهم طفل و6 من أفراد الطاقم، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام روسية. 


طائرة سويدية 

وفي يوم أمس الخميس 8 تموز، أعلنت الشرطة السويدية مقتل 9 أشخاص في تحطّم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في السويد قبل يوم، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس". 

وكان على متن الطائرة ذات المحرك المروحي 8 أشخاص والطيار عندما تحطمت لدى إقلاعها من مطار في أوريبرو الذي يبعد نحو 160 كلم غربي العاصمة ستوكهولم. 

والطائرة هي من طراز "دي إتش سي-2 بيفر"، كان نادي هذه الرياضة قد استأجرها لفعالية صيفية. 
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خاص "لبنان 24"

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