هذا ما طلبه الرئيس دياب

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وضع خطة شفّافة لآلية صرف سلفة الخزينة بقيمة 15 مليار ليرة التي أُعطيت إلى الهيئة العليا للإغاثة لتغطية النفقات المترتبة نتيجة الأحداث الأخيرة في مدينة طرابلس بموجب مرسوم بناء على موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة.