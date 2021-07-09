لبنان

هذا ما طلبه الرئيس دياب

Lebanon 24
09-07-2021 | 09:20
A-
A+
Doc-P-841199-637614446583725546.jpg
Doc-P-841199-637614446583725546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وضع خطة شفّافة لآلية صرف سلفة الخزينة بقيمة 15 مليار ليرة التي أُعطيت إلى الهيئة العليا للإغاثة لتغطية النفقات المترتبة نتيجة الأحداث الأخيرة في مدينة طرابلس بموجب مرسوم بناء على موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2021-07-09
11:02 | 2021-07-09
10:47 | 2021-07-09
10:42 | 2021-07-09
10:37 | 2021-07-09
10:29 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website