لبنان

ما حقيقة دعوة "المستقبل" الى مسيرات دعم للحريري؟

Lebanon 24
09-07-2021 | 09:32
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صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي:

يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لمسيرات شعبية في المناطق تحت عنوان "دعم الرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة".

يؤكد "تيار المستقبل"  أنه غير معني بهذه الدعوات لا من قريب ولا من بعيد، ويدعو أنصاره وجمهوره في كل المناطق  إلى عدم الترويج لها أو الإنجرار خلفها، والالتزام بتوجيهات التيار التي تصدر عن مكتبه الإعلامي ومنصاته الرسمية.
 
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