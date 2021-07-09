لبنان

الحريري عرض مع بوغدانوف هاتفيا الاوضاع وتبلغ دعم موسكو لتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسته

Lebanon 24
09-07-2021 | 13:42
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أصدر المكتب الإعلامي للرئيس سعد رفيق الحريري البيان الاتي:

"في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية في 9 تموز الحالي، أنه بناء لاتفاق مسبق، جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري.

وعرض الرئيس الحريري أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات.

بالمقابل، أكد الجانب الروسي على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع في تشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادىء الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة.

وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القوي لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين".
 
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