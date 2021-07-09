لم يتمكن من تعبئة البنزين... وهذا ما فعله

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام المدعو "م.ر" بإطلاق النار في الهواء من مسدس حربي امام احدى محطات الوقود في منطقة ابي سمراء - شارع العجزة في طرابلس بعد عدم تمكنه من تعبئة مادة البنزين وفرّ الى جهه مجهولة.