لبنان

لم يتمكن من تعبئة البنزين... وهذا ما فعله

Lebanon 24
09-07-2021 | 16:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام المدعو "م.ر" بإطلاق النار في الهواء من مسدس حربي امام احدى محطات الوقود في منطقة ابي سمراء - شارع العجزة  في طرابلس بعد عدم تمكنه من تعبئة مادة البنزين وفرّ الى جهه مجهولة.
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البنزين

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