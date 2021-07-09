لبنان

تسليم مياه لبنان الجنوبي 130 ألف ليتر من المازوت و100 ألف ليتر لمياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
09-07-2021 | 10:17
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أكد مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين في بيان، "إنجاز تسليم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 130 ألف ليتر من مادة المازوت و100 ألف ليتر لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قبل الرابعة عصرا".
 
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