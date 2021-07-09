تسليم مياه لبنان الجنوبي 130 ألف ليتر من المازوت و100 ألف ليتر لمياه بيروت وجبل لبنان

أكد مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين في بيان، "إنجاز تسليم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 130 ألف ليتر من مادة المازوت و100 ألف ليتر لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قبل الرابعة عصرا".