فرنجيه التقى فرونتسكا وبحثا في التطورات ودور الامم المتحدة

بحث رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في حضور الوزير السابق المحامي روني عريجي والدكتور جان بطرس، في مختلف التطورات في لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى دور الأمم المتحدة ومنظماتها في لبنان.