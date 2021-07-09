لبنان

اصابات كورونا تعاود الارتفاع.. هذا ما سجلته وزارة الصحة

Lebanon 24
09-07-2021 | 10:29
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 547170 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
 
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كورونا

وفاة

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