وقفة لمحامي النبطية احتجاجا على تجاهل مطالبهم

نفذ محامو النبطية ظهر اليوم، وقفة احتجاجية داخل قصر العدل في النبطية، بسبب "تجاهل المعنيين تلبية مطالبهم الرافضة للاعتداءات والتجاوزات التي يتعرضون لها"، وذلك ضمن سلسلة وقفات نظمت في قصور عدل بيروت وزحلة وصيدا لإيصال رسالة مفادها "لا لكسر القضاء والمحامي".قال نقيب المحامين: "كم جميل ان نكون معكم اليوم، في النبطية حاضرة جبل عامل، نبطية الكرامة. نحن هنا لاننا في جبل اعطى الامثولات الكبرى ليقف الانسان ويكون حرا، كما خلقه الخالق في رسالته الاولى وهو الذي يخلق الناس احرارا. واليوم النبطية وجبل عامل في قلب نقابة المحامين. جئنا لنأخذ الامثولات ونطبقها ولنعود الى رسالتنا الدفاع عن الانسان، وهي رسالة أؤتمنا عليها من قبل نقابة قامت منذ 100 عام".أضاف: "تأتي وقفتنا اليوم للتأكيد على ما نعانيه من ازمة حقيقية فرضت علينا سلوك طريق لم نكن نريده، وهو صورة سلبية لم تكن خيارا بالقدر الذي كان التزاما بكرامة المحامي".وعرض لمجموعة من الأحداث التي تعرض لها بعض المحامين من "توقيف واجراءات اتخذت في حقهم من قبل قوى الامن الداخلي وطرق معالجة الجهات المعنية لها، والتي أدت إلى الإضراب احتجاجا على منهجية التعامل مع المحامين امنيا وقضائيا".وقال: "رسالة المحامي هي الشرف والكرامة لأننا نأكل من كرامتنا، ووقفتنا مرتبطة بوجود المحامي واستقلاله واحترامه. رسالتنا هي امل الناس وحقوقهم وحرياتهم، ولا أحد يستطيع رفعها في وجه المتسلط والظالم الا المحامي".وتابع: "ما يتعرض له المحامون في كثير من الاماكن يجعلنا نعلي الصوت أكثر، ونقول ان الوجع بات لا يطاق، ان كنا في إضراب او بدون إضراب العدالة ليست ماشية وسيرها ايضا ليس ماشيا. وأريد ان ألفت الى دورنا الاساسي الا وهو دعم السلطة القضائية المستقلة الكفوءة النزيهة والفاعلة والفعالة، لكنهم لم يسمعوا ذلك بل ارادوا الوقوف عند كلمة مجتزأة، لا النظر في كل الوقفة والعنفوان الذي وجهناه لهم وكأنهم لا يريدون سلطة قضائية مستقلة وكفوءة، وقد قلنا حينها ان انتفاضة المحامين الكبرى التي ستنتج مع كل الاشخاص الذين يعملون على قانون استقلالية القضاء".أضاف: "ليكن معلوما أن لا ملاذ في هذا الوطن لأحد اذا تم التطاول على محام او محامية. من هنا نقول، من الحاضرة التي نقف فيها اليوم، حاضرة جبل عامل التي اعطت الامثولات بالكرامة، إننا اهل كرامة ونرفض الذل، نحن الاباء والعزة، ونريد ان نردها لكل مواطن. هذا موقفنا اليوم وهذا ما نقوم به، لا نريد تحدي احد ونحن أبعد ما نكون عن التفكير بكسر القضاء، ولا نقبل بأن يتجرأ احد على المحامي او نقابته. وكما أننا حريصون على انفسنا، كذلك نحن حريصون على القضاء الذي عليه أن يعرف بأننا واياه ندان".وختم: "قد نشهد سقوطا مروعا لكل ما يحيط بنا، انما لن تسقط المحاماة، ونقابة المحامين هي رافعة الوطن وستبقى. لذلك كلنا على موعد الاثنين في قصر العدل لاعادته الى وهجه ليكون شاهدا ليس على ما نشهده اليوم، انما على قدر اجيال بلدنا التي نحن مسؤولون عنها وعن احلامها ما دام هنا زملاء وزميلات مثلكم".