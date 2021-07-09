عكر عرضت مع نجار وبزي وطليس اقتراح دعم قطاع النقل البري

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، استكمالا لاجتماعات سابقة، اجتماعا مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب علي بزي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس.وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لعكر أنه "جرى عرض اقتراح دعم قطاع النقل البري، الذي يوافق على روحيته رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب". وأشار إلى أن "المجتمعين توافقوا، خلال الإجتماع، على الآليات التطبيقية لتنفيذ خطة دعم قطاع النقل البري وشمول السائقين العموميين والعاملين فيه من ضمن عموم اللبنانيين الذين ستطالهم البطاقة التمويلية".واستقبلت عكر نائب وزير خارجية جمهورية جنوب السودان دينغ دو دينغ، بحضور القنصل الفخري في لبنان علي مرعي والوفد المرافق، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.وأفاد البيان أن "دينغ نقل رسالة تعزية شفهية من رئيس جمهورية جنوب السودان بضحايا انفجار مرفأ بيروت، آملا أن يحل السلام والاستقرار في لبنان. وشكرت عكر لرئيس جنوب السودان عاطفته، متمنية أن يعم الأمن والازدهار في السودان".والتقت عكر عميد السلك القنصلي الفخري جوزيف حبيس، الذي أطلعها على نشاطات السلك مع الدول التي يمثلونها في لبنان، إضافة الى الجهود التي تبذل والمساعدات التي تقدم من أجل دعم لبنان، في ظل الظروف التي يمر بها.