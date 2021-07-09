لبنان

كنعان دعا لاسقاط كل الحصانات.. وهذا ما قاله عن "اعتذار الحريري"

Lebanon 24
09-07-2021 | 11:02
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رأى النائب ابراهيم كنعان أنه "من المعيب الحديث عن حصانات في ظل الانهيار الحاصل وعلى المسؤول ان يكون جاهزا مئة بالمئة للمحاسبة أمام القضاء، ولا يمكن لأهل السياسة القول نريد الاصلاح والمحاسبة والاحتماء في الوقت نفسه بالحصانات وعدم تطبيق القوانين من قبل من يمارسون السلطة التنفيذية".

وأشار كنعان في حديث تلفزيوني، إلى أن "اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اذا حصل فيجب ان يحصل من ضمن رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة، فالمسار وصل الى حائط مسدود وبات يؤدي الى التآكل والاهتراء وينعكس سلبا على المصلحة الوطنية والبلد"، لافتا الى أن "على حكومة تصريف الاعمال تحمل مسؤولياتها ومعالجة الأولويات في الظروف القاهرة التي نعيش فعملها اكثر من ضروري في الظرف الراهن".

وقال: "على المسؤول ان يطرح الحلول لا أن "يشكي وينعي"، وان يصارح الناس وأن يعطي رأيا مسؤولا غير خبيث ولا شعبوي في الظروف الراهنة".

أضاف: "إن تحميل العهد مسؤولية ما وصلنا اليه في غير محله، فهل يمكن فصل الوضع المالي لأي مؤسسة عن سياستها وممارستها منذ نشأتها وحتى اليوم؟ هناك سياسات مالية واقتصادية متوارثة يضاف اليها اخيرا، الامتناع عن سداد سندات اليوروبوند وما تبعها من انفجار المرفأ وأزمة الكورونا".

وقال: "عندما يكون هناك خطر على لبنان يكون هناك خطر على وجود المسيحيين فيه، وأشعر بأن هناك عملية تدمير منهجي للبنان الذي نعرفه وفكرة الدولة والاقتصاد الحر وتفاعل المكونات بين بعضها البعض، ويجب ألا يقبل أحد بهذا المشروع التفكيكي للبنان الحضور والرسالة".

أضاف: "إن افلاس القطاع الخاص بشكل كامل يدمر الاقتصاد، ونحن نريد قطاعا عاما فاعلا وقطاعا خاصا متعافيا".

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