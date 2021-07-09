حاصباني: لرفع الحصانات وتسهيل عمل القضاء

غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر "تويتر" قائلاً: "‏لرفع الحصانات وتسهيل عمل القضاء والإتاحة للبريء أن يثبت براءته والمذنب أن يحاسب. تدينون بذلك لمن قتلوا ومن تشردوا ومن لا يزالون يلملمون الجراح في مار مخايل والمدور والجميزة والأشرفية والجعيتاوي والرميل والكرنتينا ومينا الحصن وكافة بيروت".