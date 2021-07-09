لبنان

إلى اللبنانيين: بشرى سارّة من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية

Lebanon 24
09-07-2021 | 11:45
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صدر عن مؤسسة "كهرباء لبنان" البيان التالي:
 
"إلحاقًا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 09/07/2021،
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه قد تمّ إفادتها بعد ظهر اليوم، بأنّ المصارف الأجنبية المراسلة قد قامت بإستكمال الإجراءات المصرفية العائدة للقسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل دير عمار، وقد صدرت على أثره موافقة المورد للمباشرة بتفريغ هذا القسم خلال فترة بعد الظهر.
أمّا بالنسبة للقسم الثاني من حمولة شحنة مادة الغاز أويل، فإنّها لا تزال راسية قبالة مصب معمل الزهراني، أيضًا بإنتظار إستكمال الإجراءات المصرفية لدى المصارف الأجنبية المراسلة في الخارج.
وبالتالي ستعود القدرة الإنتاجية لترتفع تدريجيًا بدءًا من صباح الغد، بعد أن يتم الإنتهاء من تفريغ كامل حمولة الناقلة البحرية.
وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، ستعمد المؤسسة على ابقاء جميع المواطنين الكرام على بينة بأي مستجدات بشأن التغذية الكهربائية عبر بيانات لاحقة". 
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