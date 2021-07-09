يوم مفتوح في وزارة الصحة العامة لإيجاد حلول لأزمة الدواء

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن سلسلة اجتماعات في الوزارة، في سياق يوم مفتوح يستكمل يوم الاثنين لإيجاد حلول لأزمة الدواء.وشملت الاجتماعات نقابتي مصنعي الدواء والصيادلة في لبنان ووفدا من تجمع شركات الأدوية العالمية واللجنة المكلفة في وزارة الصحة بمتابعة الملف.وتم تبادل وجهات النظر لتضافر الجهود وتلاقي المقترحات لضمان مشاركة الاطراف المعنيين وتحمل المسؤولية في إنجاح الخطة الأستراايجية الدوائية الجديدة بالتزامن مع الخطة الطارئة التي ستطلق قريبا.أما يوم الاثنين، فسيتم النقاش مع صناديق الجهات الضامنة لإطلاق المناقصة الموحدة لشراء أدوية الأمراض المستعصية لكل الجهات الضامنة الرسمية، تطبيقا للقانون الذي صدر أخيرا بهدف تغطية المشمولين بهذه الصناديق بأسعار تنافسية.من جهة ثانية، إستقبل وزير الصحة في مكتبه في الوزارة وفدا من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم MUBS، أطلعه على خطة تطوير كلية العلوم الصحية في الجامعة، ودعاه لافتتاح مركز علاج للسكري في منطقة عاليه، تم إنشاؤه من قبل الشبكة الوطنية للرعاية في الجامعة، وهو الثاني بعد مركز أول في السمقانية.