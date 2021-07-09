27
o
بيروت
31
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
يوم مفتوح في وزارة الصحة العامة لإيجاد حلول لأزمة الدواء
Lebanon 24
09-07-2021
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن سلسلة اجتماعات في الوزارة، في سياق يوم مفتوح يستكمل يوم الاثنين لإيجاد حلول لأزمة الدواء.
وشملت الاجتماعات نقابتي مصنعي الدواء والصيادلة في لبنان ووفدا من تجمع شركات الأدوية العالمية واللجنة المكلفة في وزارة الصحة بمتابعة الملف.
وتم تبادل وجهات النظر لتضافر الجهود وتلاقي المقترحات لضمان مشاركة الاطراف المعنيين وتحمل المسؤولية في إنجاح الخطة الأستراايجية الدوائية الجديدة بالتزامن مع الخطة الطارئة التي ستطلق قريبا.
أما يوم الاثنين، فسيتم النقاش مع صناديق الجهات الضامنة لإطلاق المناقصة الموحدة لشراء أدوية الأمراض المستعصية لكل الجهات الضامنة الرسمية، تطبيقا للقانون الذي صدر أخيرا بهدف تغطية المشمولين بهذه الصناديق بأسعار تنافسية.
من جهة ثانية، إستقبل وزير الصحة في مكتبه في الوزارة وفدا من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم MUBS، أطلعه على خطة تطوير كلية العلوم الصحية في الجامعة، ودعاه لافتتاح مركز علاج للسكري في منطقة عاليه، تم إنشاؤه من قبل الشبكة الوطنية للرعاية في الجامعة، وهو الثاني بعد مركز أول في السمقانية.
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تستعرض إطلالتها بفيديو مثير من داخل غرفة ملابسها.. والجمهور يُعلّق : قمر"
Lebanon 24
هيفا وهبي تستعرض إطلالتها بفيديو مثير من داخل غرفة ملابسها.. والجمهور يُعلّق : قمر"
02:00 | 2021-07-09
09/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز فوق الـ 19 ألف ليرة ويسجل رقماً قياسياً جديداً!
Lebanon 24
الدولار يقفز فوق الـ 19 ألف ليرة ويسجل رقماً قياسياً جديداً!
02:21 | 2021-07-09
09/07/2021 02:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
Lebanon 24
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
13:39 | 2021-07-09
09/07/2021 01:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بأقل من 4 أشهر مذيعة الـ LBCI ترتدي الفستان الأبيض مرتين وتحتفل مجددا بزفافها (صور)
Lebanon 24
بأقل من 4 أشهر مذيعة الـ LBCI ترتدي الفستان الأبيض مرتين وتحتفل مجددا بزفافها (صور)
03:00 | 2021-07-09
09/07/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل رقماً قياسياً بإرتفاع جنوني على وقع أحداث البلد.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار يسجل رقماً قياسياً بإرتفاع جنوني على وقع أحداث البلد.. اليكم التسعيرة عصراً
09:58 | 2021-07-09
09/07/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:07 | 2021-07-09
الشارع يشتعل مجدداً.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
16:08 | 2021-07-09
أبو سليمان: الحصانات هرطقة دستورية وقانونية
16:00 | 2021-07-09
السيد: ألم يكن أفضل للذين استدعاهم القاضي بيطار أن يمتثلوا للتحقيق؟
15:43 | 2021-07-09
قرارٌ بإلغاء ماراثوني "أسترازينيكا" و "فايزر" غداً.. ما السبب؟
15:32 | 2021-07-09
الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق الوزاني
14:47 | 2021-07-09
بعلبك تشع فناً وموسيقى.. أمسية شبابية بعنوان Shine on Lebanon
فيديو
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
08:00 | 2021-07-09
09/07/2021 23:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)
05:40 | 2021-07-09
09/07/2021 23:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
01:00 | 2021-07-09
09/07/2021 23:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact