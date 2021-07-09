في برجا.. مخفر "الدرك" يتعرض للعقاب من صاحب مولّد!

علم "لبنان24" أنّ مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة برجا – إقليم الخروب، مهدّد بانقطاع "كهرباء مولد الاشتراك" عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ صاحب المولّد الذي يشترك منه المخفر، عمد مؤخراً إلى قطع الكهرباء عنه وذلك بسبب توقيف أحد العاملين لديه في مخفر السعديات قبل أيام، على خلفية إشكال في محطة الكورال – الجية.

وأشارت المصادر إلى أن الموقوف جرى نقله إلى نظارة مخفر برجا بناء على برقية رسمية، الأمر الذي دفع بصاحب المولد إلى قطع الاشتراك عن المركز الأمني.

وذكرت مصادر "لبنان24" أنّ صاحب المولد أعاد تغذية المخفر بالكهرباء حتى يوم غدٍ السبت، وقد أبلغ العناصر الأمنية بتدبير أمورهم والاستحصال على الكهرباء عبر وسيلة أخرى.

وبحسب المصادر نفسها، فإن صاحب المولد قد يتراجع عن قراره، وذلك بعد اتصالات تُجرى بهذا الشأن.