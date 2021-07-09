لبنان

هبة مالية من اتحاد العائلات البيروتية لتغطية جزء من نفقات تمويل المحكمة الدولية

Lebanon 24
09-07-2021 | 12:16
A-
A+
Doc-P-841244-637614551096654566.jpg
Doc-P-841244-637614551096654566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي: "إن الهيئة العليا للإغاثة تلقت كتابا رسميا من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية تطلب بموجبه الموافقة على قبول هبة مالية مشروطة لصالح الهيئة العليا للاغاثة بقيمة 500 ألف يورو مساهمة منه في تغطية جزء من حصة لبنان من نفقات تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على أن يتم تحويل المبلغ إلى حساب المحكمة.

وجاء في الكتاب الذي وقعه رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت: إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ورغبة منه بتقديم هبة مالية مشروطة للمساهمة في تغطية جزء من حصة لبنان في نفقات تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تعاني من نقص في التمويل، ما يعيق عملها وقد يؤدي إلى توقفها قبل إتمام الغاية التي أنشئت من أجلها، مع ما يترتب على ذلك من نتائج وتبعات خطيرة ستنعكس سلبا على تحقيق العدالة وتشكل سابقة خطيرة تجعل من مصداقية الأمم المتحدة على المحك علما أن الهدف من إنشاء المحكمة يتجاوز قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليشمل قضية وطن وحق وعدالة يستحقها اللبنانيون كافة على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم. لذلك، يتقدم اتحاد جمعيات العائلات البيروتية من مقامكم بطلب الموافقة على قبول هبة مالية مشروطة لصالح الهيئة العليا للاغاثة بقيمة 500 ألف يورو (fresh money) مساهمة منه في تغطية جزء من حصة لبنان من نفقات تمويل هذه المحكمة، على أن يتم تحويل المبلغ إلى حساب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان STL واتخاذ الإجراءات اللازمة ذلك وفق الأصول".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:07 | 2021-07-09
16:08 | 2021-07-09
16:00 | 2021-07-09
15:43 | 2021-07-09
15:32 | 2021-07-09
14:47 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website