نواب عكار: نعمل على تأمين حصة المنطقة من المحروقات

أعلن نواب عكار في بيان، أنه "بعد كثرة الخلافات والإشكالات التي حصلت، نتيجة فقدان المواد الأولية في منطقة عكار، لا سيما مادتي البنزين والمازوت وبعد تدخلهم وتوسطهم مع المعنيين في الدولة وفي القطاع الخاص لتأمين مادتي البنزين والمازوت، تمنوا على الشركات والمنشآت النفطية التعامل مباشرة مع اتحادات البلديات، التي عليها التنسيق مع البلديات مباشرة وإعداد داتا بالكميات التي تحتاج إليها وكيفية توزيعها، وذلك حرصا على الشفافية في العمل".وشدد البيان على "أن تدخل النواب سيكون فقط لتأمين حصة عكار من المنشآت والشركات، ولن يتم التدخل ببقية التفاصيل على الإطلاق".