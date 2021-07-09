لبنان

شيخ العقل تلقى اتصالاً من يوحنا العاشر وضعه في أجواء لقاء الفاتيكان

Lebanon 24
09-07-2021 | 12:35
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تلقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن اتصالاً هاتفياً من بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وضعه فيه في أجواء اللقاء الروحي الذي انعقد لأجل لبنان في الفاتيكان.

وكان الاتصال مناسبة لتأكيد استمرار التواصل وتبادل وجهات النظر في مختلف الأوضاع، وحث المسؤولين المعنيين إلى العمل ومن دون أي تأخير لإنقاذ لبنان واللبنانيين من الانهيار الحاصل.
 
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