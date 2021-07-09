لبنان

اعتصامٌ أمام معمل كهرباء تابع لمصلحة الليطاني.. والأخيرة توجه رسالة

Lebanon 24
09-07-2021 | 12:46
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نفذ حشد من المواطنين اعتصاماً، اليوم الجمعة، أمام معمل عبد العال التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك احتجاجاً على عزل معامل الليطاني عن شبكة التوتر العالي 66 ك. ف، والتي تسببت بحصر التغذية بخطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف ضمن برنامج تقنين بمعدل تغذية لمدة 3 ساعات يليها قطع لمدة 3 ساعات اخرى على مدار اليوم".
وفي بيان لها، أكدت المصلحة أنها "تتفهم مطالب المحتجين"، آملة من "المواطنين المحافظة على المنشآت المخصصة لخدمتها لضمان الحد الأدنى من التغذية. وبالتالي، توجيه الاحتجاجات إلى مكانها المناسب لدى الجهات المسؤولة عن إيقاف معامل الليطاني وعزل الشبكة العامة".
 
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