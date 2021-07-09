لبنان

الراعي استقبل المشرفية وندى البستاني

Lebanon 24
09-07-2021 | 12:53
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الوزيرة السابقة ندى البستاني ووفدا من "التيار الوطني الحر" في هيئة كسروان، وجرى عرض للأوضاع العامة.

وأكد الوفد "دعم التيار لمواقف صاحب الغبطة الوطنية، وأن التيار الوطني الحر سيبقى دائما تحت عباءة بكركي".

ثم استقبل الراعي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي البروفيسور المشرفية وعرض معه لآخر المستجدات على الساحة الداخلية، وبخاصة الاوضاع الاجتماعية المزرية التي بلغ اليها الشعب اللبناني.

وكان الراعي استقبل قبل الظهر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد حيدر يرافقه الدكتور رازي الحاج، ثم صاحب شركة "بيونيكس" فادي صفير التي تعنى بالاطراف الاصطناعية يرافقه الكاتب والمخرج طوني فرج لله، الأب العام مارون مبارك مع الكهنة الجدد في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة.
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