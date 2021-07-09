جريح في اشكال تطور الى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة

وقع اشكال مساء اليوم في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة تطور الى اطلاق نار بين الفلسطيني "ي. حمودة" وآخر من آل عثمان، ما ادى الى اصابة الأول في قدمه، ونقل على الاثر الى "مستشفى النداء الانساني" داخل المخيم للمعالجة.وتعمل القوى الفسطينية على تطويق الاشكال منعاً لتطوره.