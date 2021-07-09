لبنان

جريح في اشكال تطور الى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
09-07-2021 | 13:53
A-
A+
Doc-P-841276-637614608604620664.jpeg
Doc-P-841276-637614608604620664.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال مساء اليوم في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة تطور الى اطلاق نار بين الفلسطيني "ي. حمودة" وآخر من آل عثمان، ما ادى الى اصابة الأول في قدمه، ونقل على الاثر الى "مستشفى النداء الانساني" داخل المخيم للمعالجة.

وتعمل القوى الفسطينية على تطويق الاشكال منعاً لتطوره.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:07 | 2021-07-09
16:08 | 2021-07-09
16:00 | 2021-07-09
15:43 | 2021-07-09
15:32 | 2021-07-09
14:47 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website