كلام هام من "الدفاع الأميركية" عن الجيش.. هذا فحواه

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش سيتمكن من خلال تمويله وتسلحه وتدريبه من حماية كامل الأراضي اللبنانية. ورأتأن "حزب الله" لا يسيطر على لبنان لكن لديه تأثير كبير، وأعتبرت أن قادة لبنان غير قادرين على الاتفاق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية.