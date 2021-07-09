السيد: ألم يكن أفضل للذين استدعاهم القاضي بيطار أن يمتثلوا للتحقيق؟

غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ألم يكن أفضل للذين استدعاهم القاضي بيطار أن يمتثلوا للتحقيق ويدلوا أمامه بإفاداتهم بدلا من انتظار الإذن والحصانة؟ ولو فعلوا ذلك، لما كانوا استفزوا عائلات ضحايا المرفأ، ولكانوا وفروا عن أنفسهم وعن المجلس النيابي ووزير الداخلية كل هذا الغضب والإهانات! والله كانت النصيحة بجمل".