لبنان

أبو سليمان: الحصانات هرطقة دستورية وقانونية

Lebanon 24
09-07-2021 | 16:08
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غرد الوزير السابق كميل ابو سليمان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏أقل الايمان رفع الحصانات عن النواب والموظفين في جريمة بحجم انفجار مرفأ ‎بيروت كي يتاح للمحقق العدلي القيام بمهامه. الحصانات هرطقة دستورية وقانونية ويجب الاسراع بإجراء التعديلات الدستورية والقانونية لإلغائها باستثناء حصانة رئيس الجمهورية وحصانة النواب المرتبطة حصرا بإبداء الرأي".
 
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