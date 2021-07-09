أبو سليمان: الحصانات هرطقة دستورية وقانونية

غرد الوزير السابق كميل ابو سليمان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏أقل الايمان رفع الحصانات عن النواب والموظفين في جريمة بحجم انفجار مرفأ ‎بيروت كي يتاح للمحقق العدلي القيام بمهامه. الحصانات هرطقة دستورية وقانونية ويجب الاسراع بإجراء التعديلات الدستورية والقانونية لإلغائها باستثناء حصانة رئيس الجمهورية وحصانة النواب المرتبطة حصرا بإبداء الرأي".