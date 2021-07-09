لبنان

حملة مبرمجة لإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية

Lebanon 24
09-07-2021 | 17:03
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بدأت حملة مبرمجة لإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية، وهي في سباق مع إصابات كورونا وتطورات الأزمة الحياتية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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