لبنان

تزايد مخاوف المودعين

Lebanon 24
09-07-2021 | 17:04
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تزايدت المخاوف لدى المودعين من أفخاخ تنصبها المصارف، للإيقاع بهم، والسطو مجدداً على ودائعهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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